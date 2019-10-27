Apple предупреждает об отключении интернета в старых iPhone и iPad

Apple предупреждает владельцев старых iPhone и iPad, что если они не обновили свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, они не смогут подключиться к Интернету.

Об этом сказано на сайте компании, передает CNN.

По словам Apple, для продуктов iPhone и iPad 2012 и более ранних версий потребуется обновление.

Причиной тому – проблемы с переносом времени GPS, что происходит примерно каждые 19 лет, когда GPS-устройствам приходится переустанавливаться для точного измерения времени и дат.

Тем, кто не смог обновить свои устройства до 3 ноября, в Apple уточнили, что придется выполнить резервное копирование и восстановление с помощью компьютера, потому что обновления программного обеспечения по беспроводной сети и iCloud Backup больше не будут работать.

Обновить свои устройства необходимо владельцам iPhone 4, iPhone 5, iPad mini, iPad 2.

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