Apple отчиталась о рекордной выручке

Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд.

Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного компанией.

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Технологический гигант подвел итоги IV финансового квартала, который для компании завершился 28 сентября, и всего финансового года в целом.

Выручка за квартал составила $64 млрд, что на 2% больше в годовом выражении. Международные продажи принесли компании 60% выручки. Прибыль на акцию составила $3,03 (+4%).

Выручка от продаж устройств снизилась с $52,3 до $51,5 млрд, а вот выручка от сервисов выросла с $10,6 до $12,5 млрд.

Операционная прибыль снизилась с $16,1 до $15,6 млрд, а чистая прибыль – с $14,1 до $13,7 млрд. Продажи в Северной и Южной Америках выросли, а вот в Европе, Китае и Японии, наоборот, снизились.

Производитель за квартал продал айфонов на $33,4 млрд долларов против $36,8 млрд годом ранее. Продажи ПК Mac снизились с $7,3 до $7 млрд, а вот планшеты iPad показали рост: с $3,98 до $4,7 млрд. Конечно, выросли продажи носимой электроники, бытовой электроники и аксессуаров: с $4,2 до $6,5 млрд долларов.

Генеральный директор корпорации Тим Кук заявил, что Apple показала лучший прирост доходов за четвертый финансовый квартал. По его словам, это было обусловлено ускорением роста сегментов предоставляемых компанией услуг, продаж носимой электроники и iPad.

Если говорить о результатах всего финансового года, то выручка Apple упала с $265,6 до $260,2 млрд, операционная прибыль – с $70,9 до $63,9 млрд, а чистая прибыль – с $59,5 до $55,3 млрд.

По прогнозам компании, выручка в первом квартале 2020 года составит $85,5-89,5 млрд.