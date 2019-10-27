В Японии создали "деревянный" суперкар (фото, видео)

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Министерство окружающей среды Японии разработало скоростной автомобиль из материалов растительного происхождения.
Об этом сообщает портал Motor1.
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“В Японии решили сказать новое слово в защите планеты: ученые подошли к вопросу очистки нашего мира от отходов с неожиданной стороны. Анонсированное национальным Министерством окружающей среды транспортное средство по имени Nano Cellulose Vehicle (NCV) действительно сделано из дерева – точнее, из материалов растительного происхождения (наноцеллюлозных волокон — ред.)”, – говорится в сообщении.
Утверждается, что разработанный новый материал в пять раз легче, и в пять же раз прочнее, чем сталь.
Отмечается, что выгода от нового материала заключается в том, что более легкий автомобиль расходует меньше топлива в случае с двигателем внутренного сгорания и получает больший запас хода, если применен электромотор, а также отмечается его благотворное влияние на состояние атмосферы.
Кроме того, по мнению ученых, широкое применение наноцеллюлозных волокон существенно уменьшит количество углерода, которое попадает в атмосферу во время производства традиционных машин.
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