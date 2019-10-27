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УЗ планирует в два раза увеличить количество поездов Интерсити+

УЗ планирует в два раза увеличить количество поездов Интерсити+

Укрзализныця планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов. В частности, подвижного состава, используемого на маршрутах поездов класса Интерсити+.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

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«Задача правительства на следующие 5 лет – увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис», – сказал руководитель компании в эфире телеканала «1+1».

Кроме того, он напомнил, что Укрзализныця установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

«Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт «Борисполь», – сообщил Евгений Кравцов.

По материалам Finance.UA
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