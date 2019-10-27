УЗ планирует в два раза увеличить количество поездов Интерсити+

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов. В частности, подвижного состава, используемого на маршрутах поездов класса Интерсити+.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.
Читайте также: Укрзализныця планирует сократить админперсонал на 50%
«Задача правительства на следующие 5 лет – увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис», – сказал руководитель компании в эфире телеканала «1+1».
Кроме того, он напомнил, что Укрзализныця установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.
«Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт «Борисполь», – сообщил Евгений Кравцов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 5589 29
40% жителей Украины не работает (инфографика)9 ч. назад - 3535 6
Покупка каких электромобилей наиболее рациональнаВчера, 02:12 - 19176 4
Министр инфраструктуры не исключает банкротства МАУ4 ч. назад - 1237 3
Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - Гончарук7 ч. назад - 1089 3
На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)Вчера, 23:03 - 21610
40% жителей Украины не работает (инфографика)9 ч. назад - 3535 6
Аренда квартир в Киеве: тенденции осени 2019 года11 ч. назад - 3138 1
Все владельцы паев должны оформить право собственности6 ч. назад - 2546
В Сети появились изображения раскладушки Motorola Razr (фото)17 ч. назад - 2364
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1954
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2845
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1775
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2726 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3081