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Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" достиг 3 млрд долларов

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" достиг 3 млрд долларов

Сумма долга российского “Газпрома” перед НАК “Нафтогаз Украины” по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор Группы “Нафтогаз” Юрий Витренко в Facebook.

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“У нас есть официальный ответ Газпрома, что они не будут поставлять, пока не “восстановится баланс”. Мы уже через арбитраж требуем компенсации”, – добавил Витренко.

По его словам, долг “Газпрома” возник из-за того, что тот не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту.

“А сейчас по решению Стокгольмского арбитража Газпром нам должен 3 млрд долларов”, – сообщил Витренко.

Он заявил, что компания и в дальнейшем будет решать все споры с “Газпромом” в Стокгольме.

“И мы спокойно, конструктивно и взвешенно напоминаем нашим контрагентам, что Стокгольмский арбитраж в нашем контракте с Газпромом определен как единственный механизм решения споров. И контракте также указано, что его решения окончательны и обязательны для исполнения”, – написал он.

По материалам Finance.UA
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