Нерезиденты увеличили портфель гособлигаций Украины до 100 млрд грн (инфографика)

Нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза – с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

Об этом сообщается в данных Национального банка Украины.

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По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 1 ноября 2019 находилось ОВГЗ на сумму 809771,79 млн грн.

Из них в портфеле НБУ – на 337061,03 млн грн, банков – 337032,22 млн грн, юридических лиц – 25969,84 млн грн, физических лиц – 9867,99 млн грн, нерезидентов – 99840,72 млн грн.

При этом из общего портфеля нерезидентов 96994,04 млн грн номинировано в гривне, 1459,84 млн грн – в долларах, 1386,84 84 млн грн – в евро.