Новая процедура получения водительского удостоверения в Украине не позволяет полностью отказаться от обучения в автошколах.

Об этом сообщается на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Как изменится процесс получения водительского удостоверения:

индивидуальный порядок предусматривает обязательное прохождение обучения в автошколе;

гражданин не допускается к экзаменам в сервисных центрах МВД , не закончив обучение в автошколе;

, не закончив обучение в автошколе; ученик по индивидуальному порядку обучается в тот же период, с той же интенсивностью и по той же учебной программе, что и группа, но имеет индивидуальный график занятий.

Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что 22 октября 2019 года в Украине изменили процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Справка Finance.ua:

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей: