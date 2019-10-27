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Как изменится процесс получения водительского удостоверения

Как изменится процесс получения водительского удостоверения

Новая процедура получения водительского удостоверения в Украине не позволяет полностью отказаться от обучения в автошколах.

Об этом сообщается на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Как изменится процесс получения водительского удостоверения:

  • индивидуальный порядок предусматривает обязательное прохождение обучения в автошколе;
  • гражданин не допускается к экзаменам в сервисных центрах МВД, не закончив обучение в автошколе;
  • ученик по индивидуальному порядку обучается в тот же период, с той же интенсивностью и по той же учебной программе, что и группа, но имеет индивидуальный график занятий.

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Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что 22 октября 2019 года в Украине изменили процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Справка Finance.ua:

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;
  • возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
  • свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, вместо этого оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.
По материалам Finance.UA
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