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Депутатов будут штрафовать за прогулы

Депутатов будут штрафовать за прогулы

Сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины», о прекращении возмещения народным депутатам расходов на депутатские полномочия за прогулы.

Закон был опубликован в издании «Голос Украины» 29 октября.

Какие средства выдаются депутату и на что:

  • ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда;
  • аренды жилья или найма гостиничного номера;
  • возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, не подлежащих налогообложению.

Штрафы за прогулы без уважительных причин – если депутат не принимает непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, то депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Карты для тех, кто много тратит

Перед открытием каждого пленарного заседания депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки “за”.

Если депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы определенным настоящей статьей способом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.

По материалам Finance.UA
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