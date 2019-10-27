Депутатов будут штрафовать за прогулы

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Сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины», о прекращении возмещения народным депутатам расходов на депутатские полномочия за прогулы.
Закон был опубликован в издании «Голос Украины» 29 октября.
Какие средства выдаются депутату и на что:
Штрафы за прогулы без уважительных причин – если депутат не принимает непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, то депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
Перед открытием каждого пленарного заседания депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки “за”.
Если депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы определенным настоящей статьей способом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.
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