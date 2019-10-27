0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Рада одобрила закон об ответственности за незаконное обогащение

Рада одобрила закон об ответственности за незаконное обогащение

ВР приняла законопроект Президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении.

За проект проголосовали 259 парламентариев.

Закон предусматривает: внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Устанавливается уголовная ответственность – за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы.

Карты для хранения денег

Также приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Справка Finance.ua:

  • 18 июля Президент Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.
  • 11 сентября ВР приняла законопроект Президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении. Документ поддержали 316 парламентариев.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.