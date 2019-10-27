Рада одобрила закон об ответственности за незаконное обогащение

ВР приняла законопроект Президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении.

За проект проголосовали 259 парламентариев.

Закон предусматривает: внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Устанавливается уголовная ответственность – за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы.

Также приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Справка Finance.ua:

18 июля Президент Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.