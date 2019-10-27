Ощадбанк снизил процентные ставки по депозитам физлиц

Ощадбанк поддерживает действия регулятора по смягчению монетарной политики и снижает процентные ставки в диапазоне от 0,25 до 0,5 процентных пункта по депозитам физических лиц в гривне и долларах США.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Уменьшение Национальным банком учетной ставки и снижение стоимости ресурсов создает для банков возможность увеличить объемы кредитования частного и корпоративного секторов. Бизнес нуждается в более дешевых ресурсах, и банковский рынок идет ему навстречу. Это путь к экономическому росту и повышению ВВП.

Отмечается, что Ощадбанк сохраняет лидерство на рынке срочных депозитов физических лиц. Общий объем таких вкладов в Ощаде превысил 74 млрд. грн., а прирост с начала года, составляющий 8,5 млрд. грн. (без курсовой переоценки), является лучшим результатом среди банков Украины и безоговорочным свидетельством доверия вкладчиков.

Какие депозиты предлагает банк: Банк предлагает три депозита: базовый «Мой депозит» вклад для пенсионеров – «Мой пенсионный депозит» и бонусный «Мой прогрессивный депозит». Все вклады можно открыть в гривне, долларах США или евро.

Кстати, если вы задумывались разместить депозит в Ощадбанке – сделайте это с помощью нашей программы «Бонус к депозиту», и получите повышенную процентную ставку. Мы договорились и с другими банками, чтобы они платили вам больше.

Справка Finance.ua:

5 сентября 2019 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5%.