В Польше оценили вклад украинцев в развитие экономики

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За пять последних лет экономика Польши выросла на 22%, из которых 2,5% – это вклад украинских заробитчан.
Об этом сообщила Rzeczpospolita.
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Поскольку официальная статистика трудоустройства в Польше отображает вклады украинцев в развитие страны весьма приблизительно, эксперты решили провести исчисления опосредованно. Взяли во внимание показатель экономической активности и статистику выезда поляков за границу в поисках лучшего заработка.
Начиная с 2013 года число работников в Польше увеличилось на 900 тыс. С учетом численности покинувших страну поляков работоспособного возраста фактическая численность работников должна быть вдвое больше при учете экономических результатов, утверждают эксперты.
Быстрый рост экономики в таком случае можно объяснить либо резким увеличением продуктивности труда, что маловероятно, либо приездом большого числа новых заробитчан. Учитывая то, сколько украинцев за пять лет пересекли украинско-польскую границу, аналитики пришли к выводу, что именно наши гастарбайтеры и сделали такой стремительный экономический рост возможным.
«На протяжении последних пяти лет вклад мигрантов с востока в рост экономики был почти таким же, как и вклад новых польских сотрудников. В то же время мы делаем недостаточно того, чтобы они тут остались», – отмечает газета. А проблемы в Польше по этому вопросу действительно возникают, ведь все больше наших заробитчан либо остаются в Украине, либо меняют Польшу на иные страны – например, Германию.
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