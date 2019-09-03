В Чехии и Польше легализируют все больше украинских заробитчан

В Чехии и Польше работодатели стали все чаще предлагать мигрантам из Украины официальное трудоустройство.

По мнению экспертов, работодатели опасаются, что заробитчане из Украины будут уезжать в Германию, которая готова платить больше.

Главными причинами миграции стали низкая заработная плата, неудовлетворительный уровень медицинского и пенсионного страхования, отсутствие реального социального диалога между работодателем и наемными работниками.

Ранее сообщалось, что Чехия увеличила годовую квоту на привлечение работников из Украины на национальные предприятия. Правила изменились с сентября. На работу в Чехии может быть принято 40 тыс. украинцев (ранее – 19,6 тыс.) в год. При этом Министерство внутренних дел Чехии намерено ужесточить правила получения гражданства страны, мотивируя это соображениями безопасности.

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