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Канадская Bombardier распродает свои аэрокосмические активы более чем за $1 млрд

Канадская Bombardier распродает свои аэрокосмические активы более чем за $1 млрд

Канадская машиностроительная компания Bombardier заявила, что согласна продать свои аэрокосмические активы более чем за $1 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

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Покупателем выступила американская Spirt AeroSystems. В рамках соглашения Bombardier продаст два аэроструктурных объекта – заводы в Белфасте и Марокко, вместе с небольшим ремонтным заводом в Далласе.

Этот шаг – часть плана канадской компании по прекращению бизнеса в области коммерческой авиации, чтобы сосредоточиться на производстве поездов и бизнес-джетов.

Spirt AeroSystems базируется в штате Канзас и является крупнейшим поставщиком Boeing, но компания планирует расширить свой бизнес с помощью европейского Airbus.

Ранее в этом году Spirit заявила, что хочет увеличить поставки для компании Airbus, увеличить производственные мощности и получить больше военных заказов.

В Spirit отметили, что это соглашение предоставит производителю авиазапчастей больше заказов, включая долгосрочные контракты на самолеты Airbus A220 и A320neo, а также бизнес и региональные самолеты Bombardier.

Завод в Белфасте, который производит крылья для самолета Airbus A220, считается политически чувствительным, поскольку он является самым высокотехнологичным производителем в Северной Ирландии, на котором работают 3500 человек.

По материалам Mind
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