Канадская Bombardier распродает свои аэрокосмические активы более чем за $1 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Канадская машиностроительная компания Bombardier заявила, что согласна продать свои аэрокосмические активы более чем за $1 млрд.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также: Федрезерв США в третий раз за год снизил ключевую ставку
Покупателем выступила американская Spirt AeroSystems. В рамках соглашения Bombardier продаст два аэроструктурных объекта – заводы в Белфасте и Марокко, вместе с небольшим ремонтным заводом в Далласе.
Этот шаг – часть плана канадской компании по прекращению бизнеса в области коммерческой авиации, чтобы сосредоточиться на производстве поездов и бизнес-джетов.
Spirt AeroSystems базируется в штате Канзас и является крупнейшим поставщиком Boeing, но компания планирует расширить свой бизнес с помощью европейского Airbus.
Ранее в этом году Spirit заявила, что хочет увеличить поставки для компании Airbus, увеличить производственные мощности и получить больше военных заказов.
В Spirit отметили, что это соглашение предоставит производителю авиазапчастей больше заказов, включая долгосрочные контракты на самолеты Airbus A220 и A320neo, а также бизнес и региональные самолеты Bombardier.
Завод в Белфасте, который производит крылья для самолета Airbus A220, считается политически чувствительным, поскольку он является самым высокотехнологичным производителем в Северной Ирландии, на котором работают 3500 человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Впервые за два года: продажи смартфонов стали расти (инфографика)Вчера, 04:12 - 559 6
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовПозавчера, 22:38 - 30225 4
Украинцы с начала года ввезли иномарок на $2,6 миллиардаВчера, 08:22 - 921 4
Покупка каких электромобилей наиболее рациональнаВчера, 02:12 - 13187 2
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионерВчера, 11:10 - 50333 2
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионерВчера, 11:10 - 50333 2
Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в УкраинеВчера, 06:28 - 2442
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 2118
Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиковВчера, 15:28 - 1977
Эксперт рассказала, возможно ли в банке получить фальшивые деньгиВчера, 10:27 - 1940
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1891
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2736
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1702
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2614 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2973