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Федрезерв США в третий раз за год снизил ключевую ставку

Федрезерв США в третий раз за год снизил ключевую ставку

Федрезерв снизил стоимость займов в третий раз за год с намерением помочь США пережить глобальную торговую войну, не сползая в рецессию, но предупредил, что цикл снижения ставок может быть приостановлен.

Об этом сообщает Reuters.

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Снизив на четверть процентного пункта ключевую ставку до целевого диапазона 1,50-1,75%, ФРС в своем программном заявлении больше не упоминает, что «будет действовать должным образом» для поддержки экономического роста – формулировка, которая была признаком предстоящего снижения ставок.

Вместо этого ФРС заявила, что будет «отслеживать последствия для экономического прогноза, поскольку она оценивает верное направление» для изменения ставки – менее решительное высказывание.

Решение о снижении ставки было принято 8 голосами против 2.

Как и в своем предыдущем программном заявлении, ФРС сказала, что приняла меры по снижению стоимости заимствований «в свете последствий глобальных изменений для экономического прогноза, а также ослабления инфляционного давления».

В заявлении ФРС говорится, что рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, инвестиции в бизнес и экспорт по-прежнему «слабые».

По материалам Mind
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