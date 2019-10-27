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airBaltic распродает билеты на лето 2020 года

airBaltic распродает билеты на лето 2020 года

Латвийский авиаперевозчик airBaltic запустил распродажу билетов во всех направлениях до июня 2020 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

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Акция действует до 12 ноября 2019 года и распространяется на билеты в период с 7 ноября 2019 года до 3 июня 2020 года.

Рейсы: airBaltic в Украине осуществляет полеты из Киева, Львова и Одессы.

Стоимость билетов в одну сторону:

  • Львов – Рига (прямой рейс) – от €49;
  • Киев – Таллин – от €59;
  • Киев – Копенгаген – от €65;
  • Одесса – Копенгаген – от €75;
  • Киев – Осло – от €79;
  • Львов – Милан – от €85;
  • Львов – Амстердам – от €89.

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По материалам Finance.UA
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