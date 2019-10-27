airBaltic распродает билеты на лето 2020 года

Латвийский авиаперевозчик airBaltic запустил распродажу билетов во всех направлениях до июня 2020 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

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Акция действует до 12 ноября 2019 года и распространяется на билеты в период с 7 ноября 2019 года до 3 июня 2020 года.

Рейсы: airBaltic в Украине осуществляет полеты из Киева, Львова и Одессы.

Стоимость билетов в одну сторону:

Львов – Рига (прямой рейс) – от €49;

Киев – Таллин – от €59;

Киев – Копенгаген – от €65;

Одесса – Копенгаген – от €75;

Киев – Осло – от €79;

Львов – Милан – от €85;

Львов – Амстердам – от €89.

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