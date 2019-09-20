airBaltic ввела скидки на билеты из Киева в города Балтии

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airBaltic сообщила о скидках на рейсы из столицы Украины в балтийские города.
Распродажа действует до 8 декабря и распространяется на билеты в период с 16 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.
Цены на рейсы (в одну сторону):
• Киев – Таллин, Киев – Стокгольм – от €59;
• Киев – Копенгаген – €65;
• Киев – Лиепайя – €69;
• Киев – Осло – €75;
• Киев – Гетеборг – €79.
Компания также заявила о промо-ценах на полеты из Киева в обе стороны:
• от €139 в направлении Хельсинки,
• от €159 – в Санкт-Петербург.
Все эти рейсы выполняются со стыковкой в Риге.
В стоимость билета включена перевозка ручного багажа, который можно разместить в два предмета, массой не более 8 кг. Основной предмет не должен превышать габариты 55х40х23 см, дополнительный – 40х30х10 см.
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