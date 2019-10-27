Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиков

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В «Личном кабинете» для потребителей услуг водоканала появилась возможность самостоятельно корректировать показатели своих квартирных приборов учета воды в случае их несоответствия фактически потребленным объемам, но в пределах 20 куб. м.
Об этом сообщается на сайте «Киевводоканала».
Как откорректировать показатели:
После внесенных в «Личный кабинет» фактических показателей счетчиков в учетной базе Общества отображается скорректированный объем потребления услуг.
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Корректировка начислений за предоставленные услуги и отражение суммы корректировки услуг в «Личном кабинете» состоится только после закрытия расчетного периода.
При превышении объема несоответствия фактически потребленных услуг и сложившихся по средним показателям более чем на 20 м3 потребителю необходимо обратиться для корректировки начислений с «Электронным обращением».
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