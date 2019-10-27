Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиков

В «Личном кабинете» для потребителей услуг водоканала появилась возможность самостоятельно корректировать показатели своих квартирных приборов учета воды в случае их несоответствия фактически потребленным объемам, но в пределах 20 куб. м.

Об этом сообщается на сайте «Киевводоканала».

Как откорректировать показатели:

войти в «Личный кабинет»

внести показатели – на шкале показателей необходимо внести фактические показатели счетчика – подать;

появится окошко с вопросом: «Вы уверены, что хотите прислать показатель?» Нажать ОК;

Появится окошко с информацией «Показатели внесены успешно». Нажать ОК;

Вернуться на страницу показателей, где на шкале отражены фактически переданные показатели счетчика и в таблице показателей отмечен последний переданный показатель, а ниже за текущий месяц отмечается скорректированный объем с отрицательным значением. При возврате на основную страницу также отражаются внесенные фактические показатели.

После внесенных в «Личный кабинет» фактических показателей счетчиков в учетной базе Общества отображается скорректированный объем потребления услуг.

Читайте также: Должники «Киевводоканала»: за что могут отключить воду

Корректировка начислений за предоставленные услуги и отражение суммы корректировки услуг в «Личном кабинете» состоится только после закрытия расчетного периода.

При превышении объема несоответствия фактически потребленных услуг и сложившихся по средним показателям более чем на 20 м3 потребителю необходимо обратиться для корректировки начислений с «Электронным обращением».

Для этого на главной странице нашего сайта необходимо нажать «Спросить» и далее пройти четыре шага: