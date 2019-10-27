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Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиков

Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиков

В «Личном кабинете» для потребителей услуг водоканала появилась возможность самостоятельно корректировать показатели своих квартирных приборов учета воды в случае их несоответствия фактически потребленным объемам, но в пределах 20 куб. м.

Об этом сообщается на сайте «Киевводоканала».

Как откорректировать показатели:

  • войти в «Личный кабинет»
  • внести показатели – на шкале показателей необходимо внести фактические показатели счетчика – подать;
  • появится окошко с вопросом: «Вы уверены, что хотите прислать показатель?» Нажать ОК;
  • Появится окошко с информацией «Показатели внесены успешно». Нажать ОК;
  • Вернуться на страницу показателей, где на шкале отражены фактически переданные показатели счетчика и в таблице показателей отмечен последний переданный показатель, а ниже за текущий месяц отмечается скорректированный объем с отрицательным значением. При возврате на основную страницу также отражаются внесенные фактические показатели.

После внесенных в «Личный кабинет» фактических показателей счетчиков в учетной базе Общества отображается скорректированный объем потребления услуг.

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Корректировка начислений за предоставленные услуги и отражение суммы корректировки услуг в «Личном кабинете» состоится только после закрытия расчетного периода.

При превышении объема несоответствия фактически потребленных услуг и сложившихся по средним показателям более чем на 20 м3 потребителю необходимо обратиться для корректировки начислений с «Электронным обращением».

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  • выбрать пункт «Обслуживание жильцов»;
  • выбрать пункт «Расчеты»;
  • заполнить все необходимые поля, описать Ваш вопрос и прикрепить документы для внесения изменений и актуализации информации в учетной базе Общества;
  • нажать «Отправить обращение».
По материалам Finance.UA
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