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Xiaomi назвала дату презентации нового смартфона Mi Note

Xiaomi назвала дату презентации нового смартфона Mi Note

Подразделение Xiaomi Poland подтвердило, что смартфон Mi Note 10 с необычной камерой будет выпущен 14 ноября в Польше.

Судя по всему, новый гаджет будет международной версией смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, презентация которого ожидается 5 ноября.

Ожидается, что Xiaomi Mi Note 10 будет иметь те же характеристики, что и Mi CC9 Pro. Система камер с пятью основными объективами в Mi CC9 Pro получила 108-мегапиксельную основную линзу с поддержкой OIS, сверхширокий 20-мегапиксельный объектив с полем обзора 117 градусов, телескопический 12-мегапиксельный телескопический объектив с поддержкой OIS с поддержкой оптического зума, 2-мегапиксельный макрообъектив и портретную линзу. Система объектива также сочетается с парой двойных светодиодных вспышек.

Официального подтверждения о передней камере Mi Note 10 нет. Однако, исходя из сертификации в TENAA модели Mi CC9 Pro, можно предположить, что гаджет оснастят 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Xiaomi Mi Note 10 может поставляться с 6,47-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения Full HD +. Смартфон может работать на чипсете Snapdragon 730G и получит до 8 ГБ оперативной памяти.

По материалам НВ
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