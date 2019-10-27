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eBuyNow показала умные часы Moto 360 (фото)

eBuyNow показала умные часы Moto 360 (фото)

Motorola отказалась от рынка умных часов ещё в 2016 году, выпустив две модели Moto 360. Это было первое такое устройство с круглым сенсорным дисплеем. Но в дальнейшем компания потеряла интерес к данному направлению бизнеса. И вот теперь пользователям стала доступна новая модель Moto 360, но уже от компании eBuyNow. Судя по всему, в данном случае речь идёт о лицензировании бренда.

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Новинка позиционируется в качестве Moto 360 третьего поколения. Устройство оснащено 1,2-дюймовым круглым OLED дисплеем с разрешением 360×360 точек, процессором Qualcomm Snapdragon 3100, оперативной памятью объёмом 1 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 8 ГБ. Пользователям также доступны сенсор сердечного ритма, модуль GPS навигации и модуль NFC для бесконтактных мобильных платежей. В качестве программной платформы используется Wear OS.

В новых умных часах Moto 360 от eBuyNow доступны две кнопки. При этом верхняя из них вращается, что позволяет прокручивать интерфейс. Нижнюю кнопку можно индивидуально настроить для вызова специфических приложений. Встроенный аккумулятор ёмкостью 355 мАч полностью заряжается всего за 60 минут. Масса составляет 52 г.

Умные часы eBuyNow Moto 360 поступят в продажу в декабре по цене $349,99. На выбор пользователей будут доступны версии в серебристом, золотистом и чёрном цветовом исполнении. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, а в комплект поставки входят кожаный и резиновый ремешки.

По материалам ITC.ua
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