Нефедов назвал причины снижения таможенных платежей

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Таможенные платежи по импорту с лета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились из-за укрепления национальной валюты, удешевления газа и введения льгот на налог на добавленную стоимость.
Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов во время заседания Комитета ВРУ по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики.
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“Облагаемый импорт снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — за то время, когда за таможню якобы отвечаю я, — с 1 июля по 21 октября. В первую очередь, это конъюнктура цен на газ и нефть, что хорошо для экономики, но, разумеется, это недобор по таможне. И это льготы, которые были предоставлены по импорту солнечных и ветроэнергетических установок. То есть три причины: потери из-за курса, потери из-за газа, потери из-за льготы по НДС”, — рассказал Нефедов.
При этом он опроверг обвинения в том, что при нем таможня стала работать хуже.
“В этих же условиях, когда я „развалил“ таможню, таможенные платежи выросли на 2,4%”, — добавил при этом чиновник.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что таможня Нефедова не выполнила план по доходам бюджета на 12%.
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