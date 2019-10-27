Индийская авиакомпания сделала один из крупнейших заказов в истории Airbus

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Индийский лоукостер IndiGo приобретет 300 лайнеров Airbus на общую сумму в 30 млрд евро.
Об этом пишет DW со ссылкой на сообщение dpa.
Речь идет о самолетах типа neo, в которых производителям удалось снизить расход топлива на 15%, а эксплуатационные расходы на 8%.
Индийская авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, которые используют на ближне- и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR. О ее производстве европейский авиаконцерн объявил во время международного авиасалона в Париже в июне 2019 года.
Генеральный директор IndiGo Роноджой Дутта рассказал, что индийский лоукостер сейчас владеет примерно двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерен увеличить их количество до 730.
Агентство AFP отмечает, что за последнее десятилетие количество индийских авиапассажиров увеличилось в шесть раз. К 2025 году авиационный сектор страны может стать третьим по величине в мире.
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