0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Индийская авиакомпания сделала один из крупнейших заказов в истории Airbus

Индийская авиакомпания сделала один из крупнейших заказов в истории Airbus

Индийский лоукостер IndiGo приобретет 300 лайнеров Airbus на общую сумму в 30 млрд евро.

Об этом пишет DW со ссылкой на сообщение dpa.

Речь идет о самолетах типа neo, в которых производителям удалось снизить расход топлива на 15%, а эксплуатационные расходы на 8%.

Индийская авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, которые используют на ближне- и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR. О ее производстве европейский авиаконцерн объявил во время международного авиасалона в Париже в июне 2019 года.

Генеральный директор IndiGo Роноджой Дутта рассказал, что индийский лоукостер сейчас владеет примерно двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерен увеличить их количество до 730.

Агентство AFP отмечает, что за последнее десятилетие количество индийских авиапассажиров увеличилось в шесть раз. К 2025 году авиационный сектор страны может стать третьим по величине в мире.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.