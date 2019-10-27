На дорогах Киева ограничат скорость

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С первого ноября меняется максимальная допустимая скорость движения автотранспорта в столице. Это предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803.
Максимальная допустимая скорость – 50 км/ч. В теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч.
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на странице в Фейсбуке.
Ограничение вводится на семи столичных автодорогах:
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