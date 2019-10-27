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На дорогах Киева ограничат скорость

На дорогах Киева ограничат скорость

С первого ноября меняется максимальная допустимая скорость движения автотранспорта в столице. Это предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803.

Максимальная допустимая скорость – 50 км/ч. В теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на странице в Фейсбуке.
 

Ограничение вводится на семи столичных автодорогах:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

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  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

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  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
  • просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Справка Finance.ua:

  • 29 октября Верховная Рада приняла закон №1150 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей”.
По материалам Finance.UA
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