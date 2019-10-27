На дорогах Киева ограничат скорость

С первого ноября меняется максимальная допустимая скорость движения автотранспорта в столице. Это предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803.

Максимальная допустимая скорость – 50 км/ч. В теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на странице в Фейсбуке.



Ограничение вводится на семи столичных автодорогах:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Справка Finance.ua: