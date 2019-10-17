Wizz Air распродает билеты в Польшу

Лоукостер Wizz Air запустил распродажу билетов на рейсы из Украины в Польшу.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте авиаперевозчика.

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Акция действует только до конца 29 октября и распространяется на билеты из украинских аэропортов Киева, Львова, Харькова, Одессы.

Когда: акционная цена действует на билеты по безбагажному тарифу (разрешен провоз только ручной клади) в период с ноября 2019 года до марта 2020 года.

Примеры стоимости билетов в одну сторону:

Киев – Люблин – от 394 грн;

Львов – Гданськ – от 962 грн;

Харьков – Катовице – от 618 грн;

Одесса – Вроцлав – от 506 грн.