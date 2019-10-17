Wizz Air распродает билеты в Польшу

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Лоукостер Wizz Air запустил распродажу билетов на рейсы из Украины в Польшу.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте авиаперевозчика.
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Акция действует только до конца 29 октября и распространяется на билеты из украинских аэропортов Киева, Львова, Харькова, Одессы.
Когда: акционная цена действует на билеты по безбагажному тарифу (разрешен провоз только ручной клади) в период с ноября 2019 года до марта 2020 года.
Примеры стоимости билетов в одну сторону:
Киев – Люблин – от 394 грн;
Львов – Гданськ – от 962 грн;
Харьков – Катовице – от 618 грн;
Одесса – Вроцлав – от 506 грн.
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