Wizz Air запускает рейсы из Львова на Кипр

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28 октября авиакомпания Wizz Air начинает полеты в Ларнаку, на Кипр.
Об этом сообщает пресс-служба МА “Львов” в Facebook.
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График: рейсы будут проходить дважды в неделю – в пятницу и понедельник. Продолжительность полета – три часа.
Стоимость: цена на билеты стартует от 709 гривен.
Это уже 11 направление, которое авиакомпания Wizz Air открывает в ГП «Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого». Ларнака стала пятым направлением, которое открыто в аэропорту «Львов» осенью этого года.
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