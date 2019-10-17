0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Wizz Air запускает рейсы из Львова на Кипр

Wizz Air запускает рейсы из Львова на Кипр

28 октября авиакомпания Wizz Air начинает полеты в Ларнаку, на Кипр.

Об этом сообщает пресс-служба МА “Львов” в Facebook.

Читайте также: Wizz Air открывает сразу 15 новых маршрутов из Польши

Лучшие кредитные карты для путешественников

График: рейсы будут проходить дважды в неделю – в пятницу и понедельник. Продолжительность полета – три часа.

Стоимость: цена на билеты стартует от 709 гривен.

Это уже 11 направление, которое авиакомпания Wizz Air открывает в ГП «Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого». Ларнака стала пятым направлением, которое открыто в аэропорту «Львов» осенью этого года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.