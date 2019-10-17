Гривна утратила мировое лидерство по темпам укрепления к доллару (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинская национальная валюта – гривна – утратила первое место среди мировых валют по темпам укрепления относительно американского доллара. Ее обогнал египетский фунт.
Согласно данным агентства Reuters, гривна с начала 2019 года и по текущий момент укрепилась к доллару на 10,3% и опустилась на второе место в рэнкинге мировых валют.
Читайте также: В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 года
На первое место вырвался египетский фунт, который подорожал на 11%.
Еще в начале августа, когда гривна оказалась на первом месте, национальная валюта Египта занимала третье место.
Второе место тогда занимал российский рубль – сейчас он опустился на третью позицию с показателем укрепления в 9,2%.
Список аутсайдеров возглавляет аргентинский песо, который девальвировал на 36,6%. В топ-3 аутсайдеров также входят шведская крона (-8,8%) и турецкая лира (-7,7%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец (инфографика)9 ч. назад - 3375 15
В ГТС Украины могут закачать водород, если о новом транзитном контракте не договорятся - ВитренкоВчера, 17:23 - 2040 14
Дубилет высказался относительно отмены медицинских справокВчера, 15:29 - 6141 11
"Нафтогаз" готовит иск против "Газпрома"6 ч. назад - 456 7
Принят закон о штрафах за перевозку детей без автокреселОколо часа назад - 799 4
Сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец (инфографика)9 ч. назад - 3375 15
В ГТС Украины могут закачать водород, если о новом транзитном контракте не договорятся - ВитренкоВчера, 17:23 - 2040 14
Как определить подлинность новой купюры в 1000 гривен (видео)4 ч. назад - 1922
А-Банк первым в мире запустил сервис Share.CreditCard7 ч. назад - 1845
Кто и как часто проверяет ФЛПВчера, 17:00 - 1730 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)Позавчера, 12:10 - 1357
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2185
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1361
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2226 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2538