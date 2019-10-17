Гривна утратила мировое лидерство по темпам укрепления к доллару (инфографика)

Украинская национальная валюта – гривна – утратила первое место среди мировых валют по темпам укрепления относительно американского доллара. Ее обогнал египетский фунт.

Согласно данным агентства Reuters, гривна с начала 2019 года и по текущий момент укрепилась к доллару на 10,3% и опустилась на второе место в рэнкинге мировых валют.

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На первое место вырвался египетский фунт, который подорожал на 11%.

Еще в начале августа, когда гривна оказалась на первом месте, национальная валюта Египта занимала третье место.

Второе место тогда занимал российский рубль – сейчас он опустился на третью позицию с показателем укрепления в 9,2%.

Список аутсайдеров возглавляет аргентинский песо, который девальвировал на 36,6%. В топ-3 аутсайдеров также входят шведская крона (-8,8%) и турецкая лира (-7,7%).