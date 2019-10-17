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Авиарейс "Киев-Ужгород" приостановили до весны

Авиарейс "Киев-Ужгород" приостановили до весны

Приостановлено выполнение регулярного авиарейса “Киев-Ужгород”. Вероятно, его возобновят с весны 2020 года, когда снова появится возможность совершать посадки с помощью визуальных заходов.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа рассказал директор международного аэропорта “Ужгород” Руслан Лиис.

“Вчера, действительно, впервые за долгое время из Киева не вылетел самолет в Ужгород по регулярному рейсу “Киев-Ужгород”, который обслуживала компания “Мотор-Сич”. По причине того, что такие рейсы ввиду сокращения светового дня стали невозможными для выполнения при отсутствии договоренности об общем воздушном пространстве между Украиной и Словакией”, – сказал Лиис.

Он пояснил, что до сих пор рейс выполнялся с помощью визуальных заходов на посадку. Сейчас из-за короткого светового дня и плохой видимости это невозможно, требуется использование навигационного оборудования для инструментального захода на посадку – а следовательно, разрешение на управление частью авиапространства соседнего государства, в данном случае – Словакии, сказал директор аэропорта.

“Выполнение посадки по приборам предусматривает совместное пользование воздушным пространством Украины и Словакии (специфика международного аэропорта Ужгород в том, что при взлете-посадке он задевает воздушное пространство соседней страны). Соглашение о таком совместном пользовании между правительствами Украины и Словакии до сих пор не подписано, хотя это должно было произойти еще 31 мая 2019 года. Причина – затягивание процесса словацкими коллегами, они пока не подписывают это соглашение”, – отметил Лиис.

Следовательно, со вчерашнего дня, 28 октября, было приостановлено выполнение рейса “Киев-Ужгород” – вероятно, его возобновят с весны 2020 года, когда снова появится возможность совершать посадки с помощью визуальных заходов.

Если соглашение со Словакией о совместном пространстве будет подписано, авиарейсы возобновят раньше весны, отметил Лиис.

По материалам УКРИНФОРМ
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