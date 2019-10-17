Межбанк: вторник обещает курсовую интригу

Этот вторник обещает быть очень интересным на валютном рынке и с элементами курсовой и ресурсной интриги.

Главными мотиваторами поведения участников торгов будут:

1) Сегодняшний аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин Украины размещает облигации в гривне на 3 млрд гривен по номиналу со сроками на 77 и 336 дней (по 500 млн) и на 700 дней (на 2 млрд). Это первый аукцион после снижения учетной ставки Нацбанком до 15,5% годовых и обычно подобные решения влияют на доходность таких бумаг в сторону ее понижения. Для дальнейшего анализа и прогноза фондового рынка очень важна реакция крупных игроков на это событие. С одной стороны, как мы уже писали ранее – интерес к длинным облигациям у местных инвесторов и нерезидентов сохраняется (что теоретически добавит предложения валюты на торгах от иностранных покупателей ОВГЗ), с другой – противостояние Минфина (как представителя государства) и инвесторов (которые хотят максимальную доходность) усиливается, и нерезиденты периодически пытаются взять эмитента “на испуг”, умело шантажируя его возможными провалами размещений очередных бумаг, если доходность снизится. Так что поведение участников аукциона и его результаты – принципиально важны для всех дальнейших размещений ОВГЗ.

Часть нерезидентов, подключая спекулянтов, пытается отыграть потери доходности за счет попыток вздернуть котировки вверх в те дни, когда проходит аукцион и расчеты по нему. Поэтому на межбанк во вторник – среду выйдет определенный объем валюты от иностранцев для финансирования их покупок ОВГЗ, но есть вопрос – по какому курсу;

2) Приближение отчетной даты. Как и в понедельник -клиенты закрывают свои обязательства на первое число, что увеличивает статистику торгов и делает межбанк очень зависимым от ситуативных выходов на торги крупных операторов;

3) Продолжение поступлений на счета экспортеров новых сумм возмещений НДС. Тут без изменений – экспортеры получают гривну от государства и снижают объемы предложения валюты на межбанке, а рост спроса на валюту со стороны импортеров продолжается, что работает против гривны в этот период;

Если нерезиденты смирятся с понижением доходности (а это еще вопрос), то продаваемую ими валюту будет выкупать Нацбанк. Регулятор попытается купить сегодня как минимум свои $30 млн через Matching, что удержит доллар от существенного падения даже при активной его распродаже иностранцами под аукцион.

Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 25,05- 25,25 гривен с периодическими спекулятивными попытками раскачать курс в моменты выхода на торги крупных местных игроков и нерезидентов. Статистика торгов по нашим расчетам составит до $270 млн при заключении до 610 сделок.

Спекулянты будут работать как в формате “ в две стороны”, так и пытаться максимально качать торги в течение сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,11 / 25,13

евро – 27,84 / 27,87

российский рубль – 0,3941 / 03946

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