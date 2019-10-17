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"Нафтогаз" готовит иск против "Газпрома"

"Нафтогаз" готовит иск против "Газпрома"

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” готовит иск против российской компании “Газпром”.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

В частности, он прокомментировал новость о том, что вице-президент Европейской комиссии Шефчович разочарован результатами вчерашних трехсторонних переговоров по газу.

“Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к “Газпрому” в новом арбитражном процессе”, – отметил Витренко.

Справка Finance.ua:

  • Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, так как стороны не достигли конструктивных договоренностей.
  • Еврокомиссар отметил, что он выдвинул сторонам предложения по объему транзита газа и тарифов на его транспортировку, но российская сторона не поддержала его.
По материалам Finance.UA
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