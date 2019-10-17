"Нафтогаз" готовит иск против "Газпрома"

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Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” готовит иск против российской компании “Газпром”.
Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
В частности, он прокомментировал новость о том, что вице-президент Европейской комиссии Шефчович разочарован результатами вчерашних трехсторонних переговоров по газу.
“Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к “Газпрому” в новом арбитражном процессе”, – отметил Витренко.
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