"Нафтогаз" готовит иск против "Газпрома"

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” готовит иск против российской компании “Газпром”.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

В частности, он прокомментировал новость о том, что вице-президент Европейской комиссии Шефчович разочарован результатами вчерашних трехсторонних переговоров по газу.

“Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к “Газпрому” в новом арбитражном процессе”, – отметил Витренко.

Справка Finance.ua:

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, так как стороны не достигли конструктивных договоренностей.