Пентагон заключил с Microsoft контракт на $10 млрд

Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение 10-летнего контракта на $10 млрд.

Об этом со ссылкой на данные американского оборонного ведомства сообщает The New York Times.

Указано, что сделка касается предоставления оборонному ведомству услуг в области удаленных вычислений.

“Microsoft получает контракт стоимостью $10 млрд на 10 лет, если все работы будут выполнены”, — говорится в сообщении Пентагона.

Известно, что в тендере на контракт также участвовала корпорация Amazon, которая после объявления результата заявила, что обескуражена решением оборонного ведомства США, поскольку, по словам ее официального представителя Дрю Херденера, именно платформа Amazon Web Services является лидером в облачных вычислениях.

“Итоги были бы иными, если бы тендер основывался на подробном анализе сравниваемых предложений”, — заявил представитель Amazon.