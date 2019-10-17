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Киевстар изменил условия интернет-роуминга

Киевстар изменил условия интернет-роуминга

Киевстар сообщает об улучшениях для своих абонентов относительно условий использования интернет-роуминга на борту самолетов в сети AeroMobile.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Стоимость использования безлимитного интернета в самолете для абонентов Kyivstar контрактной и корпоративной формы обслуживания будет 300 грн в сутки.

Когда начнет действоватьс 1 ноября 2019 года.

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Минимальная сумма на счету для пользования роумингом – сумма, которой достаточно для оплаты соответствующего пакета минут, SMS или мегабайт для общения за границей.

Рекомендуемая сумма остатка средств на счету – 100 грн.

Если ваш смартфон автоматически обновляет приложения или электронную почту, то такие обновления будут тарифицироваться как интернет-трафик.

Что сделать для настройки мобильного телефона в роуминге:

  • необходимо выбрать в меню раздел “Настройки”,
  • перейти в раздел “Настройки телефона”,
  • в разделе меню “Настройки телефона” найти пункт “Выбор сети” — “Автоматически”.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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По материалам Finance.UA
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