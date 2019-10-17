Киевстар изменил условия интернет-роуминга

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Киевстар сообщает об улучшениях для своих абонентов относительно условий использования интернет-роуминга на борту самолетов в сети AeroMobile.
Об этом сообщается на сайте компании.
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Стоимость использования безлимитного интернета в самолете для абонентов Kyivstar контрактной и корпоративной формы обслуживания будет 300 грн в сутки.
Когда начнет действовать – с 1 ноября 2019 года.
Минимальная сумма на счету для пользования роумингом – сумма, которой достаточно для оплаты соответствующего пакета минут, SMS или мегабайт для общения за границей.
Рекомендуемая сумма остатка средств на счету – 100 грн.
Если ваш смартфон автоматически обновляет приложения или электронную почту, то такие обновления будут тарифицироваться как интернет-трафик.
Что сделать для настройки мобильного телефона в роуминге:
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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