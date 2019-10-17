Киевстар представил новые тарифы

22 октября 2019 года “Киевстар” представил обновленную линейку тарифных планов для контрактных абонентов.

Новые тарифы появились на сайте оператора.

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Вместо шести закрытых тарифных планов (“Команда Киевстар”, “Киевстар 4G”, “Киевстар 4G Extra”, “Киевстар 4G Ultra”, “Киевстар 4G Business” “Киевстар 4G Business VIP”) появилось пять новых тарифов, а именно: Smart, Smart+, Smart Max, Smart Business.

Стоимость и условия новых тарифов:

Smart – 150 грн/мес. 12000 МБ, 120 минут на другие номера и за границу, безлимит в сети, 120 SMS . Подробнее здесь .

Smart+ – 225 грн/мес. 180 минут, 180 SMS , интернет бесплатный. Подробнее здесь .

Smart Max – 300 грн/мес. 300 минут на другие номера, 300 SMS . Подробнее здесь .

Smart Business – 600 грн/мес. 1000 мин. на остальные номера и 1000 SMS . Подробнее здесь .

Абоненты предоплаченной связи «Киевстар» могут перейти на эти тарифы (кроме тарифа Smart Business), воспользовавшись услугой «Миграция», и получить пакет услуг по акционной стоимости – 100 грн за первый месяц с предложением «Простой старт».