В Сахаре запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию (видео)

В Египте в пустыне Сахара запустили в эксплуатацию солнечный парк Benban. Его мощность составляет более 1,5 ГВт, что делает его крупнейшим в мире. Парк содержит 6 млн фотоэлектрических панелей.

Эту информацию обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выложив видео о СЭС на YouTube.

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Отмечается, что на реализацию проекта ушло 3 года. ЕБРР профинансировал создание 16-ти из 32 участков электростанции.

Солнечная электростанция построена в окрестностях города Ауса и занимает 37 кв. км пустыни Сахара. Благодаря мощности в 1,5 ГВт парк способен обеспечить электроэнергией более миллиона жилых домов. При этом в дальнейшем солнечный парк планирует выйти на мощность в 1,8 ГВт.

Благодаря новой экологически чистой солнечной электростанции Египет сможет ежегодно предотвращать 1,9 млн тонн выбросов СО2 в атмосферу. При этом к 2020 году страна планирует получать 20% энергии из возобновляемых источников.