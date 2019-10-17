В Минрегионе рассказали, сколько в Украине аварийных домов

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По данным Кабинета Министров, почти каждый сотый жилой дом в Украине находится в аварийном состоянии.
Об этом рассказал первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий.
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“Примерно 1% у нас – аварийные и ветхие дома. Кажется, что это немного. На самом деле, это каждый сотый”, – говорит Дмитрий Живицкий.
“Чтобы стало понятнее – каждая сотая квартира. То есть в трех подъездах 9-этажного дома уже есть одно аварийное жилье, если брать из расчета на 1 квадратный метр. Это очень серьезная цифра”, – пояснил Живицкий.
Чиновник уточнил, что более 60% жилого фонда составляют здания, построенные в 1950-1980-х годах.
По его словам, восстановления требует и жилищный фонд, и коммунальная инфраструктура. В частности, системы водо- и теплоснабжения, заложенные 30-50 лет назад.
“Нам нужно нацеливать органы местного самоуправления вкладывать деньги в эту инфраструктуру. А не только заниматься тем, что “видно”, чтобы мэра избрали на следующий период. Брусчатка и плитка – то, без чего не обходится ни один город… Но прежде всего нужно думать о том, где живут люди”, – подчеркнул заместитель министра.
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