По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,957 млн и 52,440 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (56 и 44), максимальный курс продажи доллара 27,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,94-24,95 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активных заявок по доллару на сумму 105,397 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 7 777

25,0000 – 133 333

24,9500 – 10 000

24,9500 – 10 000

24,9300 – 33 333

24,9200 – 99 000

24,9200 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,9200 – 4 000

24,9200 – 10 000

24,9200 – 10 000

24,9200 – 8 000

24,9300 – 20 000

24,9400 – 35 000

24,9400 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9915 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9173 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.