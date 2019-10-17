Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"

Кабинет Министров Украины собирается пересмотреть содержимое так называемых “пакетов малыша”, которые выдают матери во время выписки из роддома.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в интервью “Зеркалу недели”.

При этом правительство не планирует сокращать финансирование и стоимость самого пакета, в него будут добавлены только необходимые вещи, а забраны – лишние.

“По содержанию “пакета малыша”, он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября – начале декабря мы их все сгруппируем. Цена “пакета” останется прежней – в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем”, – сказал Коваль.

Справка Finance.ua:

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