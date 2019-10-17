0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"

Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"

Кабинет Министров Украины собирается пересмотреть содержимое так называемых “пакетов малыша”, которые выдают матери во время выписки из роддома.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в интервью “Зеркалу недели”.

При этом правительство не планирует сокращать финансирование и стоимость самого пакета, в него будут добавлены только необходимые вещи, а забраны – лишние.

“По содержанию “пакета малыша”, он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября – начале декабря мы их все сгруппируем. Цена “пакета” останется прежней – в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем”, – сказал Коваль.

Справка Finance.ua:

  • В набор входит все, что необходимо для новорожденного ребенка: подгузники, влажные салфетки, пеленки, бодики, шапочки, штанишки-ползунки, человечки, носки, термометры для воды и для тела, ножницы, одеяло, пододеяльник, матрас, развивающие игрушки, полотенце, мыло-шампунь, крем и коробка-колыбель.
  • «Пакет малыша» имеют право получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живорожденного ребенка. Непосредственными получателями помощи являются мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного.
По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.