Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины собирается пересмотреть содержимое так называемых “пакетов малыша”, которые выдают матери во время выписки из роддома.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в интервью “Зеркалу недели”.
При этом правительство не планирует сокращать финансирование и стоимость самого пакета, в него будут добавлены только необходимые вещи, а забраны – лишние.
“По содержанию “пакета малыша”, он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября – начале декабря мы их все сгруппируем. Цена “пакета” останется прежней – в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем”, – сказал Коваль.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Минэкономики предлагает отменить ЕСВВчера, 13:04 - 4059 33
Доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов - МаркароваВчера, 13:22 - 681 9
В ГТС Украины могут закачать водород, если о новом транзитном контракте не договорятся - ВитренкоВчера, 17:23 - 967 8
Дубилет высказался относительно отмены медицинских справокВчера, 15:29 - 3200 7
Цель Кабмина - 40% роста экономики в течение следующих 5 лет - МакароваВчера, 16:05 - 548 5
Гончарук пообещал украинцам дешевые кредитыВчера, 11:01 - 9785 5
Киевстар изменил условия интернет-роумингаВчера, 16:45 - 8092
Клиенты ПриватБанка смогут получить Apple AirPodsВчера, 11:15 - 6488
Глава Минэкономики предлагает отменить ЕСВВчера, 13:04 - 4059 33
Дубилет высказался относительно отмены медицинских справокВчера, 15:29 - 3200 7
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)Позавчера, 12:10 - 1278
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2122
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1314
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2173 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2477