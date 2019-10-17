В МЭРТ назвали объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину

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В Минэкономики ожидают, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов достигнет порядка 12 миллиардов долларов.
Об этом рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.
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Он отметил, что в прошлом году объем переводов составил около 11 млрд долларов.
“Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов”, – сообщил он.
По его словам, переводы от мигрантов существенно влияют на обменный курс.
“Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступлений в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов”, – сообщил он.
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