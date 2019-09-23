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Сколько заявлений на трудоустройство подали украинцы в Венгрии (инфографика)

Сколько заявлений на трудоустройство подали украинцы в Венгрии (инфографика)

Украинцы составили подавляющее большинство иностранцев, подавших в этом году заявления на вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства.

Таковы официальные данные Генерального директората по вопросам иностранцев, сообщает Privát Bankár.

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Речь идет о 29 378 гражданах Украины, за ними – чуть более 4000 граждан Сербии, далее – вьетнамцы, китайцы и индийцы.

В целом количество заявок на вид на жительство с целью трудоустройства в прошлом году увеличилось вдвое – до почти 61 тысячи.

К концу 2019 года прогнозируют 75 тысяч заявок (рост примерно на 20-22%), хотя сезонность определенных рабочих мест все еще может уменьшить это количество.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная зарплата в Венгрии в 2019 году составляет €470 для неквалифицированных работников и €520 для квалифицированных специалистов.
  • Иностранцы без знания языка могут работать в сфере сельского хозяйства или персоналом в туристическом и гостинично-ресторанном бизнесе и рассчитывать на зарплату в €500-700 в месяц, а квалифицированные работники – до €1000.
По материалам Европейская правда
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