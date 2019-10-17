Исследователи из Google научили ИИ распознавать запахи

В ходе обучения исследователи загрузили в нейросеть данные о 5 тыс. молекул, провоцирующих различные запахи. Каждая была помечена комментарием — например, вызывающая «маслянистый», «тропический» и «слабый» запах.

Затем молекулы связали с дескрипторами и проверили работу алгоритма. Оказалось, что ИИ может предсказывать запах на основе структуры молекулы.

Однако пока нейросеть определяет запахи хуже, чем человек — все дело в особенностях восприятия. Например, два человека могут описывать один и тот же запах по-разному, например, «древесный» или «земляной». Иногда молекулы имеют одинаковые атомы и связи, но они расположены в виде зеркальных изображений и имеют совершенно разные запахи.

Ранее группа российских и немецких нейрофизиологов представила искусственный интеллект, который может анализировать сигналы электрической активности мозга и находить в его работе следы различных нарушений.