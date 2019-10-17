Межбанк: пятница прошла динамично

Пятница, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – прошла достаточно динамично, как для последнего дня деловой недели. Причем с периодическими нервотрепками как для клиентов, так и для дилеров банков.

За день доллар подешевел с 25,22/25,26 до 25,10/25,13 гривен, но в начале сессии были серьезные попытки очередной раз качнуть курс вверх. Причем как со стороны спекулянтов, так и крупных экспортеров. Получив гривну от возмещений НДС, часть крупных продавцов валюты стала придерживать валюту, надеясь на психологический эффект и разогрев котировок на сделках мелких покупателей. Это сработало в первой половине дня и только вторая часть сессии “помогла” гривне отстоять свои позиции.

Ход торгов:

С самого утра спрос превышал предложение. С начальных уровней 25,22/25,26 гривен (что было сразу на 11 копеек выше вчерашнего закрытия 25,11/25,16) доллар нехотя начал снижаться до 25,18/25,215 к 11:00 и до 25,18/25,20 к 12 часам. Экспортеры понимали, что недостаток предложения позволяет им выжимать по курсу максимальные котировки и практически продавали валюту порциями, поддерживая высокий уровень цен на нее. Справочный курс НБУ на 12:00 составил 25,1907 гривен за доллар.

Лишь к обеду (когда основная часть покупателей уже закрыла свои сделки по “дорогому” курсу) – предложение стало превышать спрос. Это сбило котировки до 25,13/25,155 гривен к 13 часам. После обеда ситуация кратковременно опять оказалась не в пользу гривны и доллар вырос до 25,14/25,165 к 15 часам. Но затем уже окончательно просел до 25,10/25,13 к моменту завершения сессии.

Главные события 25 октября на межбанке:

1) Спекулятивный изначальный разогрев котировок доллара до 25,22/25,26 гривен с самого утра и затем постепенное его проседание до 25,10/25,13 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1907 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 28 октября составил 25,174116.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,14 / 25,16

евро – 27,93 / 27,95

российский рубль – 0,3934 / 0,3943

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1088 / 1,1089

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