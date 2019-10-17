Украина поднялась в рейтинге самых дорогих национальных брендов мира - Brand Finance

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Украина заняла 56 место в рейтинге стран с самым дорогим национальным брендом в мире, тогда как в 2018 году она была на 58 месте.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Brand Finance.
Опередил в рейтинге нашу страну Люксембург, заняв 55 место. При этом Украина показала лучшие показатели, чем Греция, у которой 57 место. Самыми дорогими брендами в мире остались США, Китай и Германия.
Компания опубликовала лишь стоимость брендов стран, которые вошли в ТОП-10. В связи с этим, показатели Украины не известны.
ТОП-10 выглядит так:
Интересно, что больше всех за год поднялась Гана, бренд которой подорожал на 67,1%. За ней следуют Уганда (+55,7%) и Парагвай (+55,4%).
Сингапур с оценкой 90,5 пункта из 100 стал лидером в отдельном рейтинге устойчивости страновых брендов, где не учитывается масштаб экономики. За ним следуют Швейцария (89,9 пункта), Нидерланды (89,6 пункта), Германия (88,2 пункта), Люксембург (86,9 пункта), ОАЭ (86,6 пункта) и Финляндия (86,4 пункта).
Согласно рейтингу, средний прирост стоимости бренда среди стран с развивающейся экономикой составил 13,9%. В развитых странах этот показатель увеличился на 0,4%.
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