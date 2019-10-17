Украина поднялась в рейтинге самых дорогих национальных брендов мира - Brand Finance

Украина заняла 56 место в рейтинге стран с самым дорогим национальным брендом в мире, тогда как в 2018 году она была на 58 месте.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Brand Finance.

Опередил в рейтинге нашу страну Люксембург, заняв 55 место. При этом Украина показала лучшие показатели, чем Греция, у которой 57 место. Самыми дорогими брендами в мире остались США, Китай и Германия.

Компания опубликовала лишь стоимость брендов стран, которые вошли в ТОП-10. В связи с этим, показатели Украины не известны.

ТОП-10 выглядит так:

Больше всех взлетела стоимость бренда КНР — на 40,5%, до $19,4 трлн.

— на 40,5%, до $19,4 трлн. Цена бренда США выросла на 7,2% — до $27,7 трлн.

выросла на 7,2% — до $27,7 трлн. ФРГ — сократилась на 5,7%, до $4,8 трлн.

— сократилась на 5,7%, до $4,8 трлн. Япония – выросла на 26%, до $4,5 трлн.

Великобритания выросла лишь на 2,7%, до $3,8 трлн.

Франция осталась на шестом месте, ее стоимость опустилась на 4%, до $3 трлн.

Индия. Бренд этой страны вырос на 18,7%, до $2,5 трлн.

Канада опустилась на восьмое место с седьмого (-1,8%, до $2,1 трлн).

Южная Корея заняла девятую позицию вместо десятой (+6,7%, до $2,1 трлн).

Италия упала с восьмой до десятой позиции (-4,7%, до $2,1 трлн).

Россия поднялась на 14-ю позицию с 18-й в прошлом году.

Интересно, что больше всех за год поднялась Гана, бренд которой подорожал на 67,1%. За ней следуют Уганда (+55,7%) и Парагвай (+55,4%).

Сингапур с оценкой 90,5 пункта из 100 стал лидером в отдельном рейтинге устойчивости страновых брендов, где не учитывается масштаб экономики. За ним следуют Швейцария (89,9 пункта), Нидерланды (89,6 пункта), Германия (88,2 пункта), Люксембург (86,9 пункта), ОАЭ (86,6 пункта) и Финляндия (86,4 пункта).

Согласно рейтингу, средний прирост стоимости бренда среди стран с развивающейся экономикой составил 13,9%. В развитых странах этот показатель увеличился на 0,4%.

Справка Finance.ua: