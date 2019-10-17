Минэкономики прогнозирует рост экспорта

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост показателей экспорта товаров и услуг в 2020 году в годовом сравнении до 7,8% по консервативному и до 8,8% по оптимистическому сценарию.

Согласно «Основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы», обнародованным на сайте «Урядового портала», объемы импорта товаров и услуг в следующем году должны увеличиться на 9,6% по консервативным расчетам и на 12,9% — по оптимистическим.

В целом, как ожидает министерство, в 2020 году по первому сценарию показатели экспорта вырастут до $68,642 млрд, по второму – до $69,27 млрд, объемы импорта – до $83,524 млрд и $86,013 млрд соответственно.

Дефицит торгового платежного баланса составит в следующем году $14,882 млрд по консервативным оценкам и $16,743 млрд по оптимистическим, указано в документе.

Рост номинальной зарплаты, скорректированной на инфляцию, составит 10,1% (10,4% по второму сценарию), ожидает министерство.

Минэкономики также допускает, что уровень безработицы в 2020 году составит 8,1% (7,3% по оптимистическим оценкам), продуктивность труда вырастет на 3,2% (2,6%), а индекс цен производителей промышленной продукции увеличится на 8,2% (9%).

Как указано в документе, среднегодовая инфляция в следующем году заложена в макропрогнозе на уровне 6,4%, к концу 2020-го – 5,5%. Оптимистический сценарий предусматривает среднегодовую инфляцию в 6,6% и 5,8% к концу года.