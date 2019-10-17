0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 439 0

Запорожский автозавод начал производить "офисы на колесах" (фото)

Запорожский автозавод начал производить "офисы на колесах" (фото)

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) с целью загрузки существующих мощностей начал производство автомобилей специального назначения для выполнения функций мобильного офиса на базе автомобильного шасси китайской компании Sinotruk по заказу компании “Нью Арк Украина” (Днепр).

“Уже реализована пилотная партия таких спецавто — 16 единиц. Ожидаем, что в 2020 году объем заказа этой техники составит около 100 автомобилей. К настоящему времени подобную технику на рынке Украины не предлагает никто”, — сообщил пресс-секретарь корпорации “УкрАВТО” Дмитрий Скляренко.

Автомобиль оснащен дизельным силовым агрегатом мощностью 125 кВт. Его стоимость не разглашается. Других характеристик автомобиля в компании не предоставляют.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.