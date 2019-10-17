Запорожский автозавод начал производить "офисы на колесах" (фото)

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Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) с целью загрузки существующих мощностей начал производство автомобилей специального назначения для выполнения функций мобильного офиса на базе автомобильного шасси китайской компании Sinotruk по заказу компании “Нью Арк Украина” (Днепр).
“Уже реализована пилотная партия таких спецавто — 16 единиц. Ожидаем, что в 2020 году объем заказа этой техники составит около 100 автомобилей. К настоящему времени подобную технику на рынке Украины не предлагает никто”, — сообщил пресс-секретарь корпорации “УкрАВТО” Дмитрий Скляренко.
Автомобиль оснащен дизельным силовым агрегатом мощностью 125 кВт. Его стоимость не разглашается. Других характеристик автомобиля в компании не предоставляют.
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