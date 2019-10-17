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Кабмин отменил норму расходов энергоресурсов в производстве

Кабмин отменил норму расходов энергоресурсов в производстве

Правительство отменило устаревшее постановление Кабинета Министров от 15 июля 1997 №786 “О порядке нормирования удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в общественном производстве”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Минэнергетики говорят, что на замену устаревшего постановления ближайшем временем совместно с Минрегионом будут имплементированы 27 евродиректив об энергоэффективности, которые заменят советское нормирование на европейское.

Председатель Госфонда энергоэффективности Сергей Савчук также прокомментировал это решение в Facebook.

“В условиях эффективной экономической модели (рыночной) государство не может регулировать ни затраты на производство единицы продукции, ни объем продукции – эти функции выполняет конкурентный рынок”, – отметил Савчук.

По материалам Економічна Правда
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