Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией

Парижский апелляционный суд 22 октября вынес решение в пользу Ощадбанка, которым отклонил попытку Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Как отмечается в сообщении, решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым.

В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может причинить ей вред.

“По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы”, – говорится в сообщении.