Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией

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Парижский апелляционный суд 22 октября вынес решение в пользу Ощадбанка, которым отклонил попытку Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Как отмечается в сообщении, решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым.
В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может причинить ей вред.
“По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы”, – говорится в сообщении.
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