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Украинцам повысили трудовой стаж: кто останется без пенсии

Украинцам повысили трудовой стаж: кто останется без пенсии

С октября в Украине повысили требования к наличию минимального трудового стажа. Теперь, чтобы выйти на заслуженную пенсию, нужно отработать не менее 26 лет. Тем гражданам, кому не хватает стажа, будут платить минималку.

Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталия Корнийчук.

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Теперь требования к наличию стажа будут повышаться ежегодно — до тех пор, пока у всех, кто выходит на пенсию, он не достигнет 35 лет. Исключения делаются только для тех граждан, кто работал во вредных условиях.

Законодательством также предусмотрено назначение пенсий в 63 года, но при наличии меньшего количества страхового стажа. На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет.

Безбедная старость

Для того, чтобы получать выплаты и подтвердить свой пенсионный стаж, пенсионеру понадобится: трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из госархива.

По материалам Today.ua
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