Как стаж влияет на размер больничного

По итогам трех кварталов 2019 года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности составил 274,75 грн.

Это почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

От чего зависит размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности – от длительности страхового стажа.

Читайте также: В Украине выросли затраты на больничные

Его определяют, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Как выплачивается пособие

Начиная с 6 дня временной нетрудоспособности до момента выздоровления.

Первые 5 дней финансирует работодатель.

Размер пособия в зависимости от стажа составляет:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, которые наступили с 25.07.2018.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.