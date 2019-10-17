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Как стаж влияет на размер больничного

Как стаж влияет на размер больничного

По итогам трех кварталов 2019 года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности составил 274,75 грн.

Это почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

От чего зависит размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности – от длительности страхового стажа.

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Его определяют, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Как выплачивается пособие

  • Начиная с 6 дня временной нетрудоспособности до момента выздоровления.
  • Первые 5 дней финансирует работодатель.

Размер пособия в зависимости от стажа составляет:

  • 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;
  • 60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет;
  • 70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;
  • 100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет;
  • 100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, которые наступили с 25.07.2018.

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По материалам Finance.UA
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