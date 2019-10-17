Как стаж влияет на размер больничного

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По итогам трех кварталов 2019 года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности составил 274,75 грн.
Это почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).
От чего зависит размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности – от длительности страхового стажа.
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Его определяют, исходя из среднедневной заработной платы работника.
Как выплачивается пособие
Размер пособия в зависимости от стажа составляет:
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