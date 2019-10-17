Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo до конца текущего года планирует расширится до 20 украинских городов.

Об этом сообщил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский в ходе пресс-конференции в Киеве.

Читайте также: Glovo застраховала своих курьеров

“Мы движемся большими шагами. Сейчас у нас будут открыты еще несколько Glovo-центров с ростом бизнеса. Поскольку нам важно получать обратную связь от наших курьеров… До конца года мы планируем расширить покрытие украинских городов до 18-20. Это будут города с более чем 200 тыс. населения”, – отметил Расновский.

Средний чек заказа:

в Украине – 8 евро,

в соседних странах – 15 евро.

В Киеве Glovo открыл центр поддержки курьеров, а следующий запуск сервиса планируется в Черкассах.

Как показывает статистика:

сегодня в Украине приходится лишь 0,2 доставки в месяц в разделе food delivery на одного человека,

в европейских странах этот коэффициент составляет 1,2 и выше,

в Китае – 9 доставок на одного жителя страны в месяц.

Как отмечает Расновский, компания ведет переговоры с муниципалитетами относительно инфраструктуры, поскольку городская инфраструктура в Украине не готова к работе курьеров на вело- и мототранспорте.

По его мнению, глобальный рынок доставки еды в Украине активно растет и спустя несколько лет может достигнуть миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

Зарплата у курьеров Glovo:

- количество заказов зависит от времени работы и зоны доставки, в пиковое время и плохую погоду действуют бонусы,

- пеший курьер – 40 грн/час,

- скутер компании – 55 грн/час,

- личный велосипед курьера – 60 грн/час,

- личный скутер курьера – 70 грн/ час,

- личный автомобиль курьера – 85 грн/час.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

Зарабатывать также можно с программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Вы сможете получить повышенную процентную ставку в банке, который участвует в программе.