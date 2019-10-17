Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины

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Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo до конца текущего года планирует расширится до 20 украинских городов.
Об этом сообщил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский в ходе пресс-конференции в Киеве.
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“Мы движемся большими шагами. Сейчас у нас будут открыты еще несколько Glovo-центров с ростом бизнеса. Поскольку нам важно получать обратную связь от наших курьеров… До конца года мы планируем расширить покрытие украинских городов до 18-20. Это будут города с более чем 200 тыс. населения”, – отметил Расновский.
Средний чек заказа:
В Киеве Glovo открыл центр поддержки курьеров, а следующий запуск сервиса планируется в Черкассах.
Как показывает статистика:
Как отмечает Расновский, компания ведет переговоры с муниципалитетами относительно инфраструктуры, поскольку городская инфраструктура в Украине не готова к работе курьеров на вело- и мототранспорте.
По его мнению, глобальный рынок доставки еды в Украине активно растет и спустя несколько лет может достигнуть миллиарда гривен.
- количество заказов зависит от времени работы и зоны доставки, в пиковое время и плохую погоду действуют бонусы,
- пеший курьер – 40 грн/час,
- скутер компании – 55 грн/час,
- личный велосипед курьера – 60 грн/час,
- личный скутер курьера – 70 грн/ час,
- личный автомобиль курьера – 85 грн/час.
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