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Кабмин передал "Магистральные газопроводы" Минфину

Кабмин передал "Магистральные газопроводы" Минфину

Кабинет министров передал управление корпоративными правами “Магистральных газопроводов Украины” от Министерства энергетики и защиты окружающей среды к Министерству финансов.

Об этом сообщил глава “МГУ” Александр Лисниченко на своей странице в Facebook.

Лисниченко отметил, что это изменение является частью дорожной карты по отделению транспортной функции (анбандлингу).

“Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения.

Теперь независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО “МГУ”. Над чем активно работаем сейчас”, – заявил Лисниченко.

По материалам Економічна Правда
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