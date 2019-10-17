Кабмин передал "Магистральные газопроводы" Минфину

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Кабинет министров передал управление корпоративными правами “Магистральных газопроводов Украины” от Министерства энергетики и защиты окружающей среды к Министерству финансов.
Об этом сообщил глава “МГУ” Александр Лисниченко на своей странице в Facebook.
Лисниченко отметил, что это изменение является частью дорожной карты по отделению транспортной функции (анбандлингу).
“Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения.
Теперь независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО “МГУ”. Над чем активно работаем сейчас”, – заявил Лисниченко.
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