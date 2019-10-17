Отопление подключили уже в 15,5% жилья украинцев

Тепло подали уже до 15,5% жилых домов в Украине. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

“Сегодня утром в Украине отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% – жилой”, – сообщили в ведомстве.

Как отмечается, отопительный период начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской.

Напомним, отопительный сезон в Киеве начнется в пятницу, 25 октября.

Также напомним, что на фоне начала отопительного сезона почти все тепловики получили номинации на газ от Нафтогаза.