Отопление подключили уже в 15,5% жилья украинцев

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Тепло подали уже до 15,5% жилых домов в Украине. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
“Сегодня утром в Украине отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% – жилой”, – сообщили в ведомстве.
Как отмечается, отопительный период начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской.
Напомним, отопительный сезон в Киеве начнется в пятницу, 25 октября.
Также напомним, что на фоне начала отопительного сезона почти все тепловики получили номинации на газ от Нафтогаза.
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