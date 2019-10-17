Стало известно, у кого Украина закупила больше всего газа

В течение 8 месяцев нынешнего года Украина импортировала 7,7 млрд куб. м газа. На закупку голубого топлива наша страна за этот период потратила 1,5 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В частности, было закуплено газ у компаний, которые зарегистрированы в: