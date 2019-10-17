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Стало известно, у кого Украина закупила больше всего газа

Стало известно, у кого Украина закупила больше всего газа

В течение 8 месяцев нынешнего года Украина импортировала 7,7 млрд куб. м газа. На закупку голубого топлива наша страна за этот период потратила 1,5 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В частности, было закуплено газ у компаний, которые зарегистрированы в:

  • Швейцарии – 3,2 млрд куб. м газа на 621,4 млн долл.;
  • Германии – 2,44 млрд куб. м на 472,8 млн долл.;
  • Чехии – 448,3 млн куб. м на 85,9 млн долл.;
  • Венгрии – 419,7 млн куб. м на 81,7 млн долл.;
  • Польши – 305,1 млн куб. м на 66,1 млн долл.;
  • Австрии – 267,2 млн куб. м на 72,4 млн долл.;
  • Франции – 274 млн куб. м на 55,1 млн долл.;
  • Великобритании – 144,2 млн куб. м на 36,28 млн долл.;
  • Люксембурга – 119 млн куб. м на 29,3 млн долл.
По материалам Комментарии
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